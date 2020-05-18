Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско, покинувший Россию после приостановки чемпионата страны из-за пандемии коронавируса, уже в среду, 20 мая, может вернуться в расположение столичного клуба. Вместе с ним прилетят и его коллеги по тренерскому штабу.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, покинувший Россию после приостановки чемпионата страны из-за пандемии коронавируса, уже в среду, 20 мая, может вернуться в расположение столичного клуба. Вместе с ним прилетят и его коллеги по тренерскому штабу.По информации "Спорт-экспресс", вместе со спартаковцами вернется в Россию и немецкий легионер московского "Динамо" Максимилиан Филипп. Днем ранее из Скандинавии прилетит одноклубник Филиппа Оскар Хильемарк.Ранее российское правительство сняло ограничение на выезд в страну иностранных спортсменов и тренеров. Они должны будут пройти 14-дневный карантин.Напомним, что Российский футбольный союз принял решение возобновить чемпионат России по футболу 21 июня.