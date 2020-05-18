Мировые продажи 5G-смартфонов в I квартале 2020 года достигли отметки 24,1 миллиона единиц согласно отчету исследовательской компании Strategy Analytics. Ниже мы расскажем о 5 крупнейших поставщиках 5G-смартфонов по доле рынка в I квартале 2020 года.

Мировые продажи 5G-смартфонов в I квартале 2020 года достигли отметки 24,1 миллиона единиц согласно отчету исследовательской компании Strategy Analytics.Ниже мы расскажем о 5 крупнейших поставщиках 5G-смартфонов по доле рынка в I квартале 2020 года.5. OppoOppo — китайская компания, производитель потребительской электроники премиум-класса. Компания Oppo считается одним из самых надежных брендов в мире смартфонов. По состоянию на I квартал 2020 года ее доля рынка составляет 5%.4. XiaomiXiaomi – еще одна китайская компания, вошедшая в пятерку лидеров по поставкам 5G-смартфонов. Ее доля рынка составила 10,4%. В целом же, как отмечают составители рейтинга, на китайских поставщиков приходится 61% рынка в I квартале 2020 года. Причем большая часть этого объема идет на китайский рынок.3. VivoVivo — китайская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. По данным на I квартал текущего года, ее доля рынка составила 12%. Vivo практически не присутствует на Западе, но китайский рынок смартфонов является настолько емким, что присутствие на нем в тройке лидеров позволяет входить в число ведущих производителей в мире2. HuaweiHuawei — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Ее доля рынка в поставках 5G-смартфонов составила 33,2% в I квартале 2020 года. Всего компания поставила 8 миллионов 5G-устройств.1. SamsungЛидером рейтинга стала южнокорейская компания Samsung, в I квартале 2020 года продавшая 8,3 миллиона смартфонов. Ее доля рынка составила 34,4%.