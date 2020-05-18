В городском округе Люберцы у местного жителя обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. По данным сайта Подмосковье сегодня, во время ..

В городском округе Люберцы у местного жителя обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.По данным сайта "Подмосковье сегодня", во время обыска в квартире мужчины полицейские нашли предметы, схожие с пятью пистолетами и автоматом Калашникова, а также 148 патронов.Сейчас владелец склада оружия находится под подпиской о невыезде. Мужчине может грозить до восьми лет тюрьмы.