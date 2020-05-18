18.05.2020

2020-05-18 19:30:04

В Коврове уволили почти всех руководителей учреждений культуры

Сегодня ковровские СМИ сообщили о том, что без объяснения причин уволены несколько руководителей муниципальных учреждений культуры Коврова: музыкальной школы № 1, школы искусств им. Иорданского, Детской художественной школы и всех дворцов и домов культуры города — всего 7 человек из 9.

Всех директоров глава города вызвал к себе и объявил о своём решении. Со слов увольняемых, объяснение было такое: сейчас, в связи с изменившимися обстоятельствами, идёт оптимизация учреждений культуры, и им нужны новые руководители, способные более эффективно работать в новых условиях.



«Вести» связались с департаментом культуры Владимирской области. Там решение об увольнениях назвали крайне недальновидным. Под угрозой не только сами учреждения, но и исполнение нацпроекта "Культура", считают в департаменте. Выяснить, законны ли действия руководства города, особенно в условиях пандемии, намерена и организация профсоюза работников культуры.

"Вести" будут следить за развитием ситуации.