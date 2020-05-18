Местный житель обвиняется в трех преступлениях, совершенных в один вечер.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего ковровчанина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для здоровья), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).Предварительным следствием установлено, что 22 декабря 2019 в вечернее время фигурант, находясь в безлюдном месте, несколько раз ударив потерпевшего, повалил его на землю и из карманов куртки похитил парфюмерную воду, мобильный телефон, электронную сигарету, документы и две банковские карты. Забрав также пакет с продуктами питания, обвиняемый с места преступления скрылся.В этот же вечер в одном из торговых центров города Коврова он приобрел две радиоуправляемые машины, батарейки к ним, четыре телескопические дубинки, наручные часы и алкоголь. Несколько раз молодой человек расплачивался банковской картой потерпевшего, похитив со счета более 8 тысяч рублей. Опасаясь, что его могут задержать сотрудники полиции, он сжег похищенные документы, банковские карты и телефон.В ходе следствия у фигуранта была изъята похищенная электронная сигарета.Свою вину ковровчанин признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.