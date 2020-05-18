Изменения в ценах новых автомобилей произошли с 1 по 15 мая, невзирая на майские праздники. При этом одни производители поднимали цены, а другие, наоборот, их снижали.

Изменения в ценах новых автомобилей произошли с 1 по 15 мая, невзирая на майские праздники. При этом одни производители поднимали цены, а другие, наоборот, их снижали.В мае опять подняли цены (на 0,6%-2,3%) на все вазовские автомобили, пишет "Автостат". Подорожали и все внедорожники марки Jeep (на 1,1-2,6%).Большая часть моделей Infiniti стала дороже на 0,9-2,2%, Mini - на 1,6-4,8%, Mitsubishi - на 0,4-3,6% и Renault на 1,8-3,6%.Skoda повысила цены на семейство Superb и топовые комплектации кроссовера Kodiaq (на 1,2-1,4%). У Chery стал дороже кроссовер Tiggo 4 (на 0,8-3,5%), а Suzuki сделала дороже внедорожник Jimny (на 2,9-3,4%).Nissan, наоборот, вернул мартовские цены на три модели из четырех, представленных на рынке: кроссоверы подешевели на 1,8-3,0%.