За минувшие сутки в Москве скончались еще 77 пациентов, зараженных коронавирусом. У всех умерших был подтвержден диагноз пневмония, тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Кроме того, все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания.

За минувшие сутки в Москве скончались еще 77 пациентов, зараженных коронавирусом.У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония", тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Кроме того, все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания, передает ТАСС со ссылкой на городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.Таким образом, в российской столице умерли в общей сложности 1 580 человек, у которых был подтвержден COVID-19.