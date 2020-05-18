В Березняках произошло серьезное ДТП. На выезде из города бетономешалка Камаз столкнулась с пассажирской Газелью. В итоге пострадали 7 человек, передает ГТРК Пермь.

В Березняках накануне днем произошло серьезное ДТП. На выезде из населенного пункта бетономешалка "Камаз" столкнулась с пассажирской "Газелью". В итоге пострадали 7 человек, передает ГТРК "Пермь".По информации ГИБДД, причиной аварии стало то, что водитель бетономешалки при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество "Газели".