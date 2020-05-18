В базилике Святого Петра в Ватикане состоялась первая после ослабления ограничений месса с участием верующих.

В базилике Святого Петра в Ватикане состоялась первая после ослабления ограничений месса с участием верующих.Папа римский Франциск отслужил ее на могиле Иоанна Павла II (сегодня отмечается 100-летие со дня его рождения).На службе, соблюдая социальную дистанцию, присутствовали около 30 человек, передает "Интерфакс". При этом эта месса также стала последней, которая транслировалась в Интернете.Запрет на посещение богослужений был введен для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. В итоге базилика Святого Петра была закрыта на протяжении 69 дней. При этом богослужения транслировались в режиме реального времени через Интернет.