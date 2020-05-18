В Вологодской области резко возросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Из-за этого введение первого этапа снятия ограничительных мер в регионе пришлось отложить. С обращением к землякам обратился в соцсети губернатор Олег Кувшинников.

В Вологодской области резко возросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Из-за этого введение первого этапа снятия ограничительных мер в регионе пришлось отложить. С обращением к землякам обратился в соцсети губернатор Олег Кувшинников.Как уточнил глава края, за минувшие сутки в области заболело более 450 человек. Это своеобразный антирекорд за последние дни. В начале месяца прирост был небольшой, это позволило возобновить работу промышленных предприятий, а также многих предприятий малого и среднего бизнеса. К сожалению, граждане восприняли эти изменения как послабление режима самоизоляции, отметил Олег Кувшинников. Многие вышли на улицу, отправились на дачи. Как итог — за сутки заболевало по 33-37 человек.Теперь властям предстоит наблюдать за развитием ситуации. Только если прирост новых случаев COVID-19 уменьшится, можно будет говорить о каком-то послаблении карантина, отметил губернатор. Это станет возможным при достижении регионом необходимых показателей, которые установлены Роспотребнадзором.ГТРК "Вологда" напоминает об этих критериях: отсутствие роста распространения заболевших; число свободных для больных COVID-19 коек; количество проведенных тестов на коронавирус. Область пока подводит коэффициент распространения инфекции.