Россия, похоже, приближается к следующей фазе эпидемии коронавируса, когда темп прироста новых подтвержденных случаев становится все меньше и меньше.

Россия, похоже, приближается к следующей фазе эпидемии коронавируса, когда темп прироста новых подтвержденных случаев становится все меньше и меньше. К концу недели дневной прирост опустился до 4%. И хотя в абсолютных цифрах рост составлял примерно 10 000 выявленных заражений в день, все же осторожная тенденция к снижению есть. И все же у нас — более 280 тысяч выявленных случаев. К сожалению, 2,5 тысячи больных спасти не удалось. С другой стороны, у нас едва ли не самый низкий в мире уровень смертности от этой заразы — менее 1%. И еще один важный показатель — Россия сегодня — чемпион мира по количеству тестов, проводимых за сутки.11 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики.О новом пакете государственных мер поддержки — более объемном и дорогостоящем, чем все предыдущие, — президент объявляет лично, для страны сейчас нет ничего важнее."Предложенные мною меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики. Не припомню такого. Даже в сложные 2008-2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов", — отметил Владимир Путин.Государство позаботится о всех российских семьях с детьми. Детское пособие увеличено вдвое. На каждого ребенка до трех лет полагается по пять тысяч рублей в месяц. С трех до шестнадцати — единовременная выплата в 10 тысяч. Дети с трех до семи лет в малоимущих семьях будут получать ежемесячно половину прожиточного минимума. Чем больше детей, тем больше денег из бюджета."Очень удобно. Я очень рада, что у нас поддерживают. Причем не только многодетных, а вообще семьи с детьми. И проблемы никакой нет, зашел, написал заявление в Пенсионном фонде — и все. Никаких личных посещений, справок", — сказала многодетная мать Екатерина Иванова.Оформляется все дистанционно в личном кабинете на портале госуслуг, и эта опция уже бьет все рекорды: в десять раз больше обращений, чем обычно. Финансовую помощь таким образом смогут получить 27 миллионов человек."Это существенные живые деньги, которые так необходимы сегодня людям. Когда мы несколько месяцев назад активно обсуждали в обществе поправки к Конституции, было принято решение внести в основной закон положение о том, что дети — важнейший приоритет государственной политики. И мы видим сегодня, что это не просто слова", — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.Все это у президента — на особом контроле, и отчет у правительства, о том, кому и сколько уже выплачено, он требует ежедневно. Глава кабинета требует того же от всех министров и губернаторов."Коллеги, все меры, о которых мы говорили, необходимо внедрять максимально оперативно. И прошу вас работать так же активно, как и по предыдущим решениям. Задачи, которые нам поставил президент, довести средства до людей и бизнеса без задержек, нужно решать без промедлений", — подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.Премьер все еще в больнице, но прямо оттуда проводит правительственные заседания."Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс. Понятно, что требуются еще медицинские процедуры. Мы видим, что динамика положительная, медицинские работники справились с задачей", — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.В тяжелом положении оказался российский бизнес. Особенно тот, что вынужден был закрыть предприятия на карантин. Восстанавливать производство непростая задача. С одной стороны, нужно быстро наверстывать упущенное, с другой, — делать все крайне осторожно, соблюдая необходимые процедуры. Государство обещает помочь всем, кто в сложной ситуации сохранил коллектив. При этом условии бизнесмены могут рассчитывать на беспрецедентное освобождение от налогов на три месяца. Под государственные гарантии можно взять кредит на зарплату сотрудникам, который потом можно не отдавать. Налоговые льготы предусмотрены и для индивидуальных предпринимателей, самозанятых."Для бюджета ситуация непростая, имею в виду падение цен на наши традиционные товары, экспортные товары на нефть, на другие энергоносители. Цены упали, доходы бюджета существенно сократились, а мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, и отдельные отрасли, отдельные предприятия. Но если мы это делаем, то тогда нужно доводить это все до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет", — отметил Владимир Путин.Президент обозначает только общие контуры, остальное — за губернаторами, и многие регионы, где позволяет эпидемиологическая обстановка, постепенно снимают ограничения.В Уфе открылись парки. В Нижнем Новгороде — салоны красоты. Каждый сотрудник салона красоты должен быть в одноразовом халате, перчатках, шапочке и маске. В Белгороде — магазины с одеждой. На Сахалине возобновили работу школы — для учеников старших классов. В Краснодарском крае — предприятия, такие, как мебельная фабрика.На любом производстве теперь нужно соблюдать новые условия. Средства индивидуальной защиты обязательны.Московский метрополитен из-за особого режима встретил 85-ю годовщину открытия своей первой линии трудовыми буднями. Работа здесь не прекращалась, и причина этого лежит на поверхности: в основе метростроя — технологические процессы, которые в принципе нельзя останавливать. Но есть и дополнительный смысл: все это время здесь обкатывали меры предосторожности, которые сейчас уже используют повсеместно.Такой режим — масочно-перчаточный — сейчас в большинстве российских крупных городов. В Москве за нарушения — штрафы, в Подмосковье — только предупреждения. Ответственность несет глава региона, и это единственно возможное решение — слишком неравномерно вирус распространяется по стране."У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой, потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, — привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий", — сказал Владимир Путин.Но все региональные инициативы — только после консультаций с общероссийской службой Санэпидемнадзора. Окончание изоляции зависит и от того, насколько эффективными будут методы лечения и как скоро появится вакцина."В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, первую и вторую фазу суммарно на 300 добровольцах. Мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года", — отметил Ринат Максютов, гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"."Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре", — сказал президент.Испытания уже успешно идут на лабораторных животных сразу в нескольких российских научно-исследовательских институтах."Мы работаем с мышками, которые имеют гуманизацию. Это означает, что часть генов заменена на человеческие. Уже показана эффективность к некой комбинированной терапии", — пояснил Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН."Я не знаю, как у кого, но вот у меня лично, когда вы говорили о гуманизации мышек, возникло чувство благоговения, но и внутренней какой-то тревоги. Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек. Надеюсь, что все это будет под контролем", — подчеркнул Путин."В Новосибирске поставлен памятник мышкам лабораторным", — сказал Александр Макаров. На этом памятнике и вправду бронзовая мышь наделена человеческими чертами.Состояние российской генетики президент подробно обсуждает на совещании с отечественными учеными. Это ключ к лечению не только коронавируса, но и многих других смертельно опасных болезней."Подготовлены уникальные штаммы вирусов, которые способны разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы. Эти результаты действительно могут стать прорывными в лечении онкологических заболеваний", — заявила зампред правительства Татьяна Голикова.В России по поручению президента будут открыты центры генетических исследований, технологическим партнером которых выступит государственная компания "Роснефть". Отечественная наука может рассчитывать на всестороннюю помощь государства.