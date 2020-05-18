Великобритания рискует вернуться к высокому уровню безработицы 1980-х годов, предупредил главный экономист Банка Англии Энди Холдейн.

Великобритания рискует вернуться к высокому уровню безработицы 1980-х годов, предупредил главный экономист Банка Англии Энди Холдейн."Сама причина, по которой я попал в экономику, и причина, по которой я попал в государственную политику, была связана с болезненным опытом безработицы начала 80-х годов, которая достигла пика в три с лишним миллиона, — и мы возвращаемся к этому", — сказал он в интервью The Sunday Telegraph.По прогнозам Банка Англии, в апреле-июне ВВП Великобритании упадет на 25%, а безработица вырастет более чем вдвое до 9%.Холдейн указал на текущие цифры: более 7 миллионов работников были отправлены в отпуск без содержания в рамках правительственной программы субсидирования заработной платы, примерно 2 миллиона новых безработных и около 1,3 миллиона тех, кто уже был безработным, а также еще миллионы тех, кто столкнулся с сокращением продолжительности рабочего дня."Сложите все это, и у вас будет где-то от трети до половины рабочей силы либо безработных, либо занятых недостаточно или работающих неполный рабочий день, и по крайней мере некоторые из них могут испытывать страх в отношении будущих доходов и своих рабочих мест", — сказал он.По итогам майского заседания Банк Англии воздержался от расширения стимулирования. Однако регулятор заявил, что готов принять дополнительные меры для поддержки экономики, переживающей серьезный спад из-за пандемии.