Хакеры успешно атаковали сразу несколько суперкомпьютеров в Европе и установили на них программы для майнинга криптовалют. А крупнейшая российская соцсеть ВКонтакте в этом году провела свой традиционный фестиваль VK Fest в онлайн.

Хакеры успешно атаковали сразу несколько суперкомпьютеров в Европе и установили на них программы для майнинга криптовалют, и это говорят первый подобный случай в истории. Уже есть подтвержденные сообщения из Великобритании, Швейцарии и Германии, по некоторым данным взломали также вычислительный центр в Испании. Первую атаку обнаружили неделю назад. Целью стал суперкомпьютер Archer в Университете Эдинбурга. Он занимает 334 место в списке самых мощных машин мира. Потом о взломе заявили в Германии, там атаке подверглись семь суперкомьютеров. Аналогичные сообщения пришли из Цюриха и Барселоны.Версий касаемо целей таких атак две. Первая - это одна и та же хакерская группировка, которая пытается заработать на майнинге криптовалют на суперкомпьютерах. Так считают, например, специалисты по кибербезопасности Kodos Security. По их мнению, на это указывают схожие имена файлов, которые использовались при атаке и одинаковые сетевые адреса. Но есть и другая версия, ее высказал британское издание Register. Эксперты, которых опросили журналисты предполагают, что заражение может быть прикрытием и на самом деле целью были исследования в области коронавируса, поскольку многие суперкомпьютеры сейчас занимаются если не поиском вакцины, то, как минимум, расчетами, которые могли бы в поисках этой вакцины помочь. Впрочем, пока официально ни одна из пострадавших такую версию не подтвердила.Ну и к новостям культуры. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" в этом году провела свой традиционный фестиваль VK Fest в онлайн, это сейчас вполне привычное дело. Для "ВКонтакте" этот фестиваль важная традиция. Его проводят уже шесть лет и обычно он проходит в парке 300-летия Санкт-Петербурга, где на концерты звезд российской эстрады собираются администраторы популярных сообществ, блогеры и все желающие разумеется тоже. Теперь все это происходит в онлайн. Есть онлайн лекции от блогеров и ученых с известными людьми, конечно тоже онлайн, а также киберспортивные турниры, мюзиклы, выступления популярных музыкантов. И идет фестиваль неделю, а не привычные два дня.Для нашей страны это пока наверно самое масштабное онлайн мероприятие с начала карантинов. Организаторы отчитались, что за первый день трансляцию посмотрели 13 млн человек. За второй - 15 млн человек. Это сопоставимо с тем, сколько собирают онлайн-концерты западных звезд в суперпопулярной игре Fortnite. Интересно сравнить эти цифры с довирусными просмотрами. В прошлом году трансляцию в VK Fest посмотрели 6 млн человек - это оба дня фестиваля. А теперь получается вдвое больше и каждый день. И надо отметить, что "ВКонтакте" изменила традиционные даты фестиваля. Обычно он проходил в июне, а теперь в мае. Вероятно, сделали это, чтобы захватить аудиторию пока большинство все же сидят по домам, а не разъехались на лето. И еще один момент. Традиционно на VK Fest соцсеть анонсировала какие-нибудь новые продукты или запускала новые функции.