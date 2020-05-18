Функция групповых видеозвонков, о тестировании которой СМИ сообщали ранее, стала доступна в последней версии мобильного приложения ВКонтакте. В видеочате могут принимать участие до восьми человек одновременно.

Функция групповых видеозвонков, о тестировании которой СМИ сообщали ранее, стала доступна в последней версии мобильного приложения "ВКонтакте". В видеочате могут принимать участие до восьми человек одновременно.Вызов производится из экрана переписки - "один на один" или групповой. Чтобы начать разговор, нужно нажать на значок трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавлять новых собеседников можно и в уже идущую видеоконференцию.Принимать звонки все пользователи социальной сети, обновившие приложение до последней версии, могут уже сейчас, а возможность инициировать групповое видеообщение станет общедоступна в течение ближайших дней, сообщили Вестям.Ru в администрации принадлежащего Mail.Ru Group сервиса."Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы", - пообещал руководитель команды мессенджера ВКонтакте Вячеслав Шебанов.Обычные голосовые и видеозвонки "один на один" работают в приложениях "ВКонтакте" для iOS и Android уже около двух лет. В первом квартале этого года среднее число ежемесячных звонков составило 64 млн - на 24% больше, чем за тот же период 2019-го. Но сколько именно человек используют функцию регулярно, "ВКонтакте" не раскрывает. Для сравнения, в Zoom недавно сообщили, что ежедневное число участников видеовстреч достигло 300 миллионов.Многие крупные интернет-платформы в последние месяцы активно развивают функционал видеозвонков. Помимо уже упомянутой инициативы "Почты Mail.Ru" Facebook представила аналогичный Zoom сервис Rooms, Google сделала Google Meet бесплатным для всех, а "Одноклассники" активировали трансляции групповых видеозвонков. Внедрить групповые видеозвонки пообещали и в Telegram, а в Tinder собираются добавить функцию видеозвонков с двумя участниками.