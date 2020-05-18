Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил, что внешняя торговля Китая сталкивается с беспрецедентными проблемами, поскольку пандемия коронавируса ограничивает мировой спрос, пишет Reuters.

Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил, что внешняя торговля Китая сталкивается с "беспрецедентными" проблемами, поскольку пандемия коронавируса ограничивает мировой спрос, пишет Reuters."По мере распространения глобальной эпидемии спрос на международном рынке значительно упал, и в этом году Китай сталкивается с беспрецедентными проблемами во внешней торговле", — сказал министр на брифинге в Пекине.За первые четыре месяца 2020 года экспорт Китая сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт упал на 5,9%.В апреле экспорт Китая неожиданно вырос впервые в этом году, однако импорт значительно снизился."Китайские компании сталкиваются с чрезвычайными трудностями под воздействием эпидемии", — сказал Чжун, указав на нехватку средств, сокращение заказов и повышенные риски для цепочек поставок.Правительство будет стимулировать внутренний спрос и потребление, заявил министр.По его словам, правительство в последние месяцы ускорило возврат экспортных пошлин, а также приняло меры для поддержки компаний, продающих продукцию на внутреннем рынке.В апреле продажи экспортной продукции на китайском рынке выросли на 17%, сообщил министр.