Площадь пожара составила 300 квадратных метров

Днём 16 мая во Владимире загорелся склад с медицинскими отходами на улице Большой Нижегородской, д. 108. По данным МЧС России по Владимирской области, площадь пожара составила 300 квадратных метров.По информации Зебра-ТВ, полученной от жителя Владимира, в этом складском помещении временно хранились медицинские отходы. Мужчина даже подавал в прокуратуру заявление с требованием проверить, законно ли там складируют медицинские отходы и биоматериалы, однако ему отказали.