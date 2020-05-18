Всего в регионе - 1837 заражённых COVID-19

18 мая во Владимирской области подтвердили ещё 99 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе - 1837 заражённых COVID-19.По данным Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 37 новых случаев выявлено в Гусь-Хрустальном, 19 – в Петушинском районе, 11 – в Александровском районе, 10 – во Владимире, 8 – в Муромском районе, 4 – в Собинском районе, 1 – в Селивановском, Суздальском, Вязниковском, Киржачском, Ковровском и Кольчугинском районах.