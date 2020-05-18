18.05.2020

2020-05-18 10:45:03

Во Владимирской области зафиксировано 99 новых случаев коронавируса

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 18 мая 2020 года лабораторно подтверждено 99 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (37 сл. в г. Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Петушинском, 11 сл. в г. Александровском, 10 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Муромском, 4 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Ковровском, 1 сл. в Кольчугинском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1837 случаев заболевания (352 сл. в г. Владимире, 295 сл. в Петушинском, 254 сл. в Гусь-Хрустальном, 170 сл. в Александровском, 166 сл. в Ковровском, 160 сл. о. Муром, 95 сл. в Кольчугинском, 62 сл. в Судогодском, 58 сл. в Собинском, 50 сл. в Юрьев-Польском, 49 сл. в Киржачском, 31 сл. в Меленковском, 31 сл. в Камешково, 24 сл. в Суздальском, 22 сл. в Вязниках, 7 сл. в г. Радужном, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Селивановском). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.