Volkswagen открыл прием заказов на новый Polo для России, который после смены поколения превратился из седана в лифтбэк. Производитель также назвал все цены и комплектации новинки.

Volkswagen открыл прием заказов на новый Polo для России, который после смены поколения превратился из седана в лифтбэк. Производитель также назвал все цены и комплектации новинки.В России новый Polo получит выпускаемый в Калуге атмосферный мотор 1,6 (90 или 110 л.с.), а также турбомотор 1,4 TSI на 125 л.с. Мотор 1,6 идет с базовой 5-МКПП, а 110-сильный вариант можно оснастить еще и 6-ступенчтаым автоматом. Турбомотор 1,4 сочетается только с 7-ступенчатым "роботом" DSG, и только с этим мотором поставляются задние дисковые тормоза. У мотора 1,6 они барабанные.Базовая версия Origin (90 сил, МКПП, от 793 000 рублей) не имеет кондиционера, но при этом оснащена 15-дюймовыми стальными колесами, головными светодиодными фарами рефлекторного типа, светодиодными задними фонарями и LED-ДХО, поворотниками в боковых зеркалах, а также бамперами, корпусами наружных зеркал и ручками дверей в цвет кузова. Руль - 3-спицевый, сиденье водителя регулирируется по высоте, задний диван - со складной спинкой, плюс есть хромированная отделка внутренних ручек дверей. Также есть центральный замок с дистанционным управлением, аккумулятор увеличенной емкости, многофункциональный дисплей и подвеска для плохих дорог.За безопасность отвечают система стабилизации, крепление Isofix для установки сзади детских кресел, две фронтальные подушки и регулировка ремней по высоте, контроль давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС и иммобилайзер. Медиасистема - с сенсорным экраном на 6,5 дюймов и 4 динамиками, имеется Bluetooth, разъемом USB-C и интерфейсом App-Connect, позволяющим синхронизировать смартфон с автомобилем через Apple CarPlay и AndroidAuto.Кондиционер Climatic появляется только со второй комплектации Respect. Также эта версия дополнена наружными зеркалами с электрорегулировкой и электроподогревом, обогревов форсунок омывателя и и электроподогревом передних сидений с раздельной регулировкой. Цена на модель с двигателем 90 л.с. с 5-ступенчатой МКПП составляет от 838 000 рублей, с двигателем 110 л.с. в паре с 5-МКПП - от 878 000 рублей, а 110-сильный движок с АКПП стоит минимум 928 000 рублей.Исполнение Status - это 15-дюймовые литые колеса, мультируль с кожаной отделкой и обогревом, центральный подлокотник сзади и салонное зеркало с автозатемнением. Рукоятки рычагов коробки передач и стояночного тормоза отделаны кожей. Также в цену входят круиз-контроль и автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. Цена с двигателем 110 л.с. с 5-МКПП составит от 972 000 рублей, с двигателем 110 л.с. и с 6-АКПП - от 1 022 000 рублей, со 125-сильным силовым агрегатом в паре с7-DSG - от 1 070 000 рублей.Описание!Топовая версия Exclusive имеет линзованные светодиодные фары, а также хромированные вставки в решетке радиатора и заднем бампере. Кроме того, эта версия дополнена центральным подлокотником спереди с боксом, атмосфернойподсветкой пространства для ног спереди и хромированной отделкойнаправляющих воздуховодов. Также есть медиасистема с экраном на 8 дюймов и6 динамиками, цифровой "приборкой" Active Info Display, датчики парковки спереди и сзади, а также датчики света и дождя, подогрев лобового стекла, бесключевой доступ и запуск двигателя. Цена на 110-сильный Polo Exclusive мощностью 110 л.с. с 5-МКПП стартуетс с 1 112 000 рублей, 110 л.с. и с 6-АКПП - с 1 162 000 рублей, с мотором 125 л.с. - с 1 209 000 рублей.В списке опций, начиная с версии Respect, доступен пакет "Безопасность":боковые подушки, противоугонную систему с иммобилайзером, датчиками внутреннего объема и автономной сиреной, а также пакет "Комфорт" с сенсорамипарковки спереди и сзади (версии Respect и Status), системой распознаванияусталости водителя (Status и Exclusive), подогревом задний сидений (Exclusive).Версию Status можно дополнить пакетами "Мультимедиа" с экраном на 8 дюймов и поддержкой Bluetooth/AppConnect, а также "Обзор и освещение", куда входят светодиодные фары проекционного типа, а также датчики света и дождя. За доплату для версий Status и Exclusive также предлагаются колеса на 16дюймов.