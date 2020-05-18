Коронавирус не хочет оставлять китайцев в покое. Очередная вспышка обнаружена в северо-восточной провинции Цзилинь. В изоляции оказались более 100 миллионов человек, сообщает американское агентство Bloomberg.

Коронавирус не хочет оставлять китайцев в покое. Очередная вспышка обнаружена в северо-восточной провинции Цзилинь. В изоляции оказались более 100 миллионов человек, сообщает американское агентство Bloomberg.В провинции Цзилинь (Гирин) зарегистрировано 34 новых случая коронавируса. После этого власти решили посадить на карантин 108 миллионов человек. В регионе закрыты школы, не ходит общественный транспорт, утверждают американские журналисты.Местным жителям разрешили выходить из дома только поодиночке и не более чем на два часа раз в пару дней. О дате отмены карантина из-за коронавируса пока неизвестно.Столь жесткие меры были введены потому, что руководство КНР боится второй масштабной волны коронавируса, отмечает Bloomberg.Борьба с первой привела к тяжелым экономическим последствиям.Большая часть населения Китая до сих пор уязвима перед коронавирусом, сообщил ранее старший советник правительства КНР по борьбе с эпидемией Чжун Наньшянь. Отсутствие коллективного иммунитета увеличивает вероятность второй волны пандемии, считает он.Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, заразились свыше 4,7 миллиона человек. В Китае, по официальным данным, болезнь затронула чуть более 80 тысяч человек. С первой половины апреля в КНР фиксируются единичные случаи заражения.заболели 290 678 человек. По мнению экспертов, пик эпидемии в нашей стране пришелся на 8-9 мая. Сейчас динамика распространения инфекции снизилась.18 Май 2020 в 12:43 PDT