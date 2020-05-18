Экономика Японии в I квартале текущего года ушла в минус на 3,4%. Наиболее резкое снижение продемонстрировал экспорт, упавший на 6%.

Экономика Японии в I квартале 2020 года сократилась на 3,4% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, сообщается на сайте правительства Страны восходящего солнца. По сравнению с IV кварталом 2019 года снижение составило 0,9%.Наиболее резкое снижение продемонстрировал экспорт, потерявший 6%. Объем потребительского спроса снизился на 0,7%. На 0,5% снизились инвестиции в жилую недвижимость, на 0,3% – инвестиции в бизнес.Тем не менее результат оказался лучше прогноза аналитиков, отмечает FT. Консенсус-прогнозы указывали на возможное снижение ВВП Японии по итогам I квартала на 4,6%.Однако эксперты отмечают, что до 7 апреля власти Японии не объявляли чрезвычайного положения и большая часть предприятий страны функционировала. К тому же они указывают на то, что снижение показателей началось еще в прошлом году, когда НДС был повышен с 8% до 10%, что уже сказалось на снижении потребления и вынудило власти принять новые меры стимулирования экономики.