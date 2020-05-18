Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация сообщили критерии распределения финансов из фонда помощи нерейтинговым игрокам. Теннисисты-мужчины получат максимально 8650 долларов, а женщины – почти на 2 тыс. долларов больше. При этом и круг помощи в WTA шире.

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация сообщили критерии распределения финансов из фонда помощи нерейтинговым игрокам. Теннисисты-мужчины получат максимально 8650 долларов, а женщины – почти на 2 тыс. долларов больше. При этом и круг помощи в WTA шире.Мужской тур выделит средства для теннисистов, которые стоят в рейтинг-листе между 101-й и 500-й позициями в одиночном разряде и с 51-го по 175-е место в парном, сообщает портал Opencourt.Ca. Исключениями станут заработавшие 250 тыс. долларов за последний сезон или 1 миллион за четыре года, а также дисквалифицированные. Каждый одиночник получит 8650 долларов, а игрок парного разряда — 4330 долларов.Что касается пула игроков, то в WTA он такой же. Там другие исключения: деньги не получат заработавшие 350 тыс. долларов за последний год или 1,4 млн за последние четыре года, или 3,5 млн за карьеру. То есть, женщины-теннисистки в этом смысле обошли мужчин. Да и сами выплаты в WTA больше: все попавшие в программу получат по 10,4 тыс. долларов.Теннисисты могут себя успокаивать только тем, что их Ассоциация дополнительно предоставляет нерейтинговым игрокам гранты для путешествий между турнирами. Правда, об этих суммах ничего конкретного не сказано – сколько будет выплачено и на какое число турниров можно будет попасть за счет помощи АТР, пока совершенно неясно.