За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 25 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла 1 автоавария. Полицейскими оформлено 229 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 100 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Собинский район. По предварительной информации, 11 мая 2020 года в 05.00 на 167 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Фольксваген-Туарег 1986 г.р. допустил наезд на металлический отбойник, разделяющий транспортные потоки. В результате ДТП пассажир автомобиля Фольксваген-Туарег 1967 г.р. с диагнозом: СГМ, направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район. По предварительной информации, 12 мая 2020 года в 15.30 на 15 км автодороги Ильино-Коняево водитель автомобиля ВАЗ-21102 1977 г.р. допустил съезд с проезжей части дороги на левую по ходу движения транспортного средства обочину и наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21102 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 13 мая 2020 года в 08.40 на 28 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к городу Владимир водитель автомобиля Тойота 1961 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Ниссан - Альмера под управлением водителя 1988 г.р., после чего автомобиль Тойота допустил наезд на стоящий на перекрестке автомобиль Дэу - Матиз под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Тойота, водитель автомобиля Ниссан – Альмера, пассажир автомобиля Ниссан-Альмера 1984 г.р. получили телесные повреждения и направлены на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля Ниссан-Альмера 1986 г.р. госпитализирован.Фрунзенский район. По предварительной информации, 15 мая 2020 года в 09.30 в городе Владимир на улице Воронина у дома 6 водитель автомобиля Киа-Рио 1963 г.р. при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2705 под управлением водителя 1971 г.р. После столкновения произошло опрокидывание автомобиля ГАЗ-2705. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ-2705 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом 4,5 ребер справа, направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район. По предварительной информации, 16 мая 2020 года в 12.25 в городе Ковров на улице Дегтярева напротив дома 88 водитель автомобиля Хонда CRV 1990 г.р. допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем Форд Транзит под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Форд Транзит с диагнозом: СГМ, направлен на амбулаторное лечение.Собинский район. По предварительной информации, 17 мая 2020 года в 19.50 на 11 км автодороги Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево водитель мопеда Ирбис-Альфа 2009 г.р. при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Шкода – Октавия под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП водитель мопеда с диагнозом: ЧМТ, СГМ, перелом левой голени, госпитализирован.