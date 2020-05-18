Фатально закончилось выяснение отношений между тремя повздорившими мужчинами в Воронеже. Один из них после пропущенного удара упал на асфальт и больше с него уже не поднялся. Этот момент попал в объектив камеры наблюдения.

Фатально закончилось выяснение отношений между тремя повздорившими мужчинами в Воронеже. Один из них после пропущенного удара упал на асфальт и больше с него уже не поднялся. Этот момент попал в объектив камеры наблюдения.Конфликт произошел около 03:30 ночи 17 мая возле дома №304 на улице 9 Января. На кадрах видно, что противники долго дискутировали, но в рамках прений не удержались от применения силы, несмотря на попытки одного из мужчин предотвратить схватку. Судя по записи, погибший пропустил три удара: после второго он упал на асфальт и был добит противником.Официальной информации о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемого не поступало.