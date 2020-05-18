Спешивший таксист устроил аварию в центре Санкт-Петербурга, вылетел на тротуар и насмерть сбил мать двоих детей, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Камеры наблюдения зафиксировали фатальное ДТП.

Спешивший таксист устроил аварию в центре Санкт-Петербурга, вылетел на тротуар и насмерть сбил мать двоих детей, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Камеры наблюдения зафиксировали фатальное ДТП.Дорожный инцидент произошел около 11 часов утра 18 мая у дома №?33 по Суворовскому проспекту, близ пересечения с 9-й Советской улицей. На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.Мальчики четырех и шести лет на беговеле и самокате немного поотстали, что и спасло им жизнь, но на их глазах легковушка насмерть сбила их маму. К моменту прибытия медиков пострадавшая была мертва. Детей передали отцу.