Детская поэтесса Инна Гамазкова скончалась на 76-м году жизни в больнице. Причиной смерти литератора стал коронавирус. Об этом сообщил поэт Герман Лукомников на своей странице в ..

Детская поэтессаИнна Гамазковаскончалась на 76-м году жизни в больнице. Причиной смерти литератора стал коронавирус. Об этом сообщил поэт Герман Лукомников на своей странице в "Фейсбуке".Напомним, Инна Гамазкова была лауреатом премии имени Корнея Чуковского в области детской литературы. Она была редактором и автором сказочной газеты "Жили-были", передает . Поэтесса выпустила книги "Азбука в загадках", "Говорящая занавеска" и "У кого какие мамы".