Мужчина скончался до приезда скорой.

Вечером 18 мая около 20:20 на 13 километре трассы М-7 «Волга» во Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель мотоцикла «Хонда» 1980 года рождения, двигаясь по правой полосе в сторону Нижнего Новгорода выехал на регулируемый перекрёсток на красный сигнал светофора, где столкнулся с «Ниссаном», за рулём которого находился мужчина 1961 года рождения. Машина ехала в сторону Москвы по левой полосе поворачивала налево на улицу Белоконской на разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП погиб от полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.Сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.Добавим, что 17 мая также на трассе М-7 байкер В результате аварии пострадавший был госпитализирован.Всего за минувшую неделю в авариях на дорогах Владимирской области 37 человек.