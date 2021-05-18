Мужчина скончался до приезда скорой.
Вечером 18 мая около 20:20 на 13 километре трассы М-7 «Волга» во Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист.
По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель мотоцикла «Хонда» 1980 года рождения, двигаясь по правой полосе в сторону Нижнего Новгорода выехал на регулируемый перекрёсток на красный сигнал светофора, где столкнулся с «Ниссаном», за рулём которого находился мужчина 1961 года рождения. Машина ехала в сторону Москвы по левой полосе поворачивала налево на улицу Белоконской на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП погиб от полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Добавим, что 17 мая также на трассе М-7 байкер В результате аварии пострадавший был госпитализирован.
Всего за минувшую неделю в авариях на дорогах Владимирской области 37 человек.