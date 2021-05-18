Кроме того, собственники таких автомобилей могут быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога.

В России могут появиться льготы для владельцев электромобилей. Соответствующую инициативу разрабатывает Минэкономики, пишет "Коммерсант".Отмечается, что среди предложений — бесплатная парковка, а также освобождение от уплаты транспортного налога. Меры поддержки могут войти в выделенные до 2024 года средства — 31,3 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие этой сферы.Пока владельцев электрокаров планируют поддерживать в таких больших городах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Таким образом правительство намерено увеличить долю электромобилей в стране от их общего количества. Сейчас же их часть на российских дорогах составляет всего 0,1 процента.