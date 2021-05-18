Татьяна Метелкина покинула пост руководителя ЦУРа.

Во Владимирской области Центр управления регионом возглавил экс-заместитель начальника управления образования владимирской мэрии Дмитрий Лавров. Его предшественница Татьяна Метёлкина перешла на другую работу. Об этом рассказал вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко.Госслужащий поблагодарил Татьяну Метёлкину за проделанную работу. Ранее в Белом доме она занимала пост председателя комитета общественных связей и СМИ.«Смена руководства Центра управления регионом обусловлена завершением организационных процессов и формирования команды», - уточнил замгубернатора.Напомним, что ЦУР заработал в конце ноября 2020 года. Он предназначен для сбора обращений граждан и аналитического анализа социально-экономический ситуации. Организация поможет чиновникам наглядно увидеть карту проблем региона. Мониторинг негатива в соцсетях осуществляется через систему «Инцидент Менеджмент», разработанную в 2018 году компанией «Медиалогия».В соседних регионах «Инцидент Менеджмент» внедрён ещё в 2019 году, но на первых порах нагрузка по обработке обращений граждан ложилась на пресс-службы.По России ведомство занимает 51 место. С момента открытия Центра от жителей региона поступило почти пять тысяч обращений. В лидерах - «Здравоохранение», «Дороги и транспорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика».По количеству сообщений пальму первенства захватили Владимир, Ковров и Муром, а также Вязниковский и Александровский районы,