Госдума рассмотрит инициативы об уголовной ответственности за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НКО и о запрете участникам экстремистских и террористических организаций избираться депутатами Госдумы.

Госдума рассмотрит инициативы об уголовной ответственности за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НКО и о запрете участникам экстремистских и террористических организаций избираться депутатами Госдумы.Депутаты 18 мая рассмотрят в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НКО. Парламентарии установили многочисленные факты прохождения гражданами РФ обучения за рубежом для дальнейшего влияния на избирательные кампании и организации массовых беспорядков.Антироссийские проекты НКО, признанных в России нежелательными, активно реализуются через их опорные пункты в Польше, Чехии, на Украине, в Грузии и Прибалтике. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Наши законопроекты – это ответная реакция на попытки недружественных стран через неправительственные организации продолжить в нашей стране деятельность, представляющую угрозу безопасности Российской Федерации", – сказал Пискарев.Деструктивная деятельность иностранных организаций в России продолжается, констатировал парламентарий. Он уточнил, что сейчас в реестре значится 31 такая структура, из них 20 находятся в США.Также законодатели рассмотрят в первом чтении инициативу, которая запрещает причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций избираться депутатами Госдумы. Предлагаемый запрет нацелен на повышение конституционной ответственности, надлежащего функционирования правопорядка и обеспечения безопасности страны, приводит слова Пискарева .В мире уже есть опыт принятия подобных ограничений. Например, еще в 1983 году в Великобритании приняли закон о народном представительстве. Он запрещает участвовать в выборах виновным в коррупции или незаконной избирательной практике.По мнению экспертов многие другие страны, включая США, готовы к принятию мер, аналогичным находящимся на рассмотрении Госдумы, но ждут подходящий повод."Фактическим инициатором появления данных поправок является не государство, а общество. Именно рядовые россияне демонстрируют в последнее время наибольшее беспокойство распространением экстремистских материалов в сети и офлайн. А также выказывают недовольство деятельностью квази оппозиционных организаций, провоцирующих столкновения на улицах", – пишет .