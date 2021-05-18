Депутаты вместе с правительством оперативно работают над реализацией послания президента Федеральному собранию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты вместе с правительством оперативно работают над реализацией послания президента Федеральному собранию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Приняты социально значимые инициативы, их реализация начнется в ближайшее время, отметил спикер. "Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных», – сказал Володин.Одна из поправок предусматривает выплату пособия величиной в половину прожиточного минимума беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. "Получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе», — пояснил председатель ГД.Вторая поправка вводит с 1 июля ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 16 лет. На его получение могут рассчитывать родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума."Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом», – отметил Володин.Третья инициатива вводит стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет. Стаж родителей не будет иметь значения.В первую очередь это коснется матерей с небольшим стажем, сказал спикер ГД. По его словам, инициатива поддержит молодые семьи с детьми-дошкольниками.