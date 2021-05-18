В ходе следствия установлена причастность злоумышленников к совершению девяти преступлений.

В декабре прошлого года в полицию поступило несколько заявлений о кражах товарно-материальных ценностей из сетевых магазинов, расположенных на территории Гусь-Хрустального района. Противоправные действия злоумышленников зафиксировали видеокамеры. Фигуранты заходили в сетевые магазины, брали со стеллажей различные товары, прятали в рюкзаки и покидали торговые точки.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в кражах. Ими оказались мужчина и женщина - жители Гусь-Хрустального района. Оба задержанных сознались в содеянном, пояснив, что похищенную продукцию они оставили себе для личного пользования.В ходе следствия установлена причастность злоумышленников к совершению девяти преступлений.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 36-летних фигурантов были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), которые впоследствии объединили в одно производство.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.