Актрису из Бразилии Глорию Пирес российские зрители знают благодаря сериалу Секрет тропиканки. В картине 1993 года артистка сыграла сестер-близнецов.

Актрису из Бразилии Глорию Пирес российские зрители знают благодаря сериалу "Секрет тропиканки". В картине 1993 года артисткасыграла сестер-близнецов.Глория Пирес родилась в Рио-де-Жанейро 23 августа 1963 годав семье звезды театра и кино Антониу Карлуса Пиреса. Детство Глории прошло за кулисами,ее дебют на экране состоялся в пятилетнем возрасте – в сериале "Маленькаясирота".Режиссерам и продюсерам нравилась яркая внешность ГлорииПирес. Актриса никогда не была классической красавицей, однако всегдавыделялась в толпе. По словам Глории, всему виной индейские корни. ПрапрабабушкаПирес по материнской линии была чистокровной индеанкой, поэтому раз в поколениекто-нибудь из потомков этой женщины наследует черты лица коренного жителя Америки.Популярность в Бразилии Глория Пирес обрела после выхода наэкраны сериала "Все дозволено". На постсоветском пространстве актрисуузнали благодаря работе в ленте "Секрет тропиканки". В картинезнаменитость сыграла сестер-близнецов – скромницу Рут и амбициозную Ракел.Пирес проделала большую работу, чтобы сделатьблизнецов-героинь максимально непохожими друг на друга. Артистке пришлось побеседоватьс огромным количеством двойняшек. Глория записывала близнецов на видео ивнимательно изучала получившиеся кадры. На площадке Пирес использовала рядхитростей. "Моя шевелюра была покрашена так, что, когда я делала прямойпробор, – у них был один оттенок, на косой – совсем другой", – признаваласьГлория. Также знаменитость научилась изменять тембр своего голоса. В образе Ракелона говорила низко и томно.Следующая заметная роль Пирес – Нисса в "Жестоком ангеле". После съемок в этой теленовелле Глории пришлось сделатьзначительный перерыв в карьере. Дело в том, что в прессе появились грязные слухио ее семье. СМИ обвинили мужа артистки в приставаниях к ее 15-летней дочери от первогобрака. Глория Пирес подала в суд на человека, распустившего сплетни, и выиграладело. К сожалению, остановить поток негатива звезда "Тропиканки" несмогла. Артистке и ее близким пришлось бежать в США.В 1999 году Глория Пирес была вынуждена вернуться в Бразилию.Актриса наладила быт в Лос-Анджелесе и не хотела вновь переезжать, однако еесвязывал жесткий контракт с компанией Globo. Телевизионщики желали видеть Пиресв новом проекте и требовали от нее выполнения обязательств. Актрисе пришлосьподчиниться. Глория Пирес живет в Рио-де-Жанейро по сей день, продолжает сниматьсяв мыльных операх, занимается благотворительностью.В 2018-м Глория Пирес развелась со вторым мужем –музыкантом Орландо Мораисом. В этом браке у знаменитости родились две дочки исын – Антония, Ана и Бенто. Отметим, что у ГлорииПирес есть наследница от первого брака – Клео. Биологическим отцом старшего отпрыска актрисы является певец Фабио Жуниора. Отношения вокалиста и звезды "Тропикантки" были очень короткими. Интересно, что все три дочери Глории Пирес посвятили жизньактерству.Пирес активно ведет аккаунт в "Инстаграм". Настаницу знаменитости подписано более пяти миллионов человек. В августе Глория отпразднует 58-летие. Актриса выглядит намного моложе своих лет. Она тщательноследит за внешностью. Знаменитость активно занимается спортом.