Делается это для предупреждения деформаций асфальтового покрытия и поддержания водного баланса. Летним обслуживанием городской инфраструктуры занимались 75 рабочих муниципального

Делается это для предупреждения деформаций асфальтового покрытия и поддержания водного баланса. Летним обслуживанием городской инфраструктуры занимались 75 рабочих муниципального «Центра управления городскими дорогами» и 33 единицы техники. За асфальт сегодня действительно было страшно. Он легко мог “поплыть”. Ведь по официальному прогнозу синоптиков столбики термометров во Владимире поднимались до 32 градусов. Такая жара способна не только