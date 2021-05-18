Жительница Владимира рассказала о том, как повысить урожай огурцов.

Подкормка огурцов — тонкая штука. Многие дачники руководствуются правилом: чем больше — тем лучше. Так ли это и как правильно подкармливать огурцы?И. Веселова,ВладимирДачница из Владимира с 20-летним опытом Елена Васильева:Главное - не навредить. Правильно выбрать подкормки — это полдела. Важно соблюдать пропорции и периодичность их внесения в почву.Зола – её можно применять в сухом или жидком виде. В сухом варианте её высыпают небольшим слоем вокруг растений. Гораздо чаще дачники делают зольный настой: 100 грамм золы на ведро воды. Разведённый раствор выливается под корень.Цельное молоко стимулирует не только рост, но и развитие огуречных растений. В ведро воды нужно добавить стакан молока и поливать каждый куст.Некорневые подкормки – ещё один способ повысить урожай. Для опрыскивания по листу я применяю специальные препараты: «Идеал», «Родничок», «Плодородие», «Циркон». Нельзя забывать, что орошать растения в солнечную погоду запрещается. Это может привести к солнечным ожогам на листьях. Лучше дождитесь, когда выдастся пасмурный, облачный день. Применять препараты необходимо строго по инструкции.Если у вас не самоопыляемые сорта огурцов, по прошествии половины лета могут возникнуть трудности. Цветки уже не так активно привлекают насекомых, поэтому вам нужно помочь растению. Один из способов— опрыскать сахарным раствором из расчёта 100 грамм на один литр воды.