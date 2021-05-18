За дело возьмутся московские архитекторы.

Восемь компаний предложили мэрии Владимира услуги по разработке концепции благоустройства парка Загородный. Ценник конкурентов колебался от 440 тысяч до 1 миллиона 486 тысяч рублей.Победителем торгов стало московское ЗАО «Центр инновационных технологий градостроительства». Фирма снизила стоимость контракта почти в четыре раза.Проектировщикам предстоит изучить территорию площадью 437 гектаров, оценить транспортную доступность, расположение предприятий бизнеса и провести немало других исследований. Итоговый документ будет содержать схемы зонирования территории, схему предложений по благоустройству общественных пространств, схему организации движения, а также прогноз по развитию сферы услуг.На подготовку проекта даётся полгода. Концепцию благоустройства парка в микрорайоне Заклязьменский нужно сдать заказчику не позднее 30 ноября 2021 года.«Главное - сохранение природного ландшафта, как это традиционно всегда и было», - уточнили в мэрии, рассказав, что о масштабной застройке общественного пространства речи не идёт.Напомним, что в 2015 году был заключён контракт на покупку шести разных видов аттракционов. Руководство города планировало превратить Загородный в место для проведения семейных соревнований. В парке также проводился фестиваль красок Холи и праздник Сабантуй.