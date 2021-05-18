Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник выступил на заседании Совета безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник выступил на заседании Совета безопасности.Глава государства призвал своих подчиненных не расслабляться, так как против Белоруссии "работают спецслужбы с огромным опытом". Александр Лукашенко отметил, что на стороне властей республики правда и подавляющее большинство граждан. "Нам надо выстоять", – подчеркнул политик.Президент также заявил, что белорусским силовикам удалось подавить мятеж в форме блицкрига. Лукашенко добавил, что многие граждане, которые еще в августе прошлого года осуждали действия правоохранителей, сегодня понимают, почему те пошли на такие меры.17 апреля стало известно о задержании группы людей, которые готовили переворот в Белоруссии и покушение на Лукашенко и его семью. По версии ФСБ и КГБ, они намеревались захватить теле– и радиоцентры Минска, а также заблокировать подразделения ОМОНа и внутренних войск.В эфире ОНТ Александр Лукашенко сообщил, что к операции по его физическому устранению были . Президент уверен: не последнюю роль в заговоре сыграло высшее руководство США. Отметим, что в Вашингтоне назвали такие обвинения безосновательными.Ситуация в республике осложнилась в августе прошлого года. После оглашения результатов президентских выборов по Белоруссии прокатилась волна протестов. Демонстранты обвинили Александра Лукашенко в фальсификации голосования и потребовали провести новые выборы.