18.05.2021

2021-05-18 16:10:04

Объявлен победитель конкурса Экспортер года по Владимирской области

Во Владимирской области назвали лучших экспортеров по итогам прошлого года. Победителем в номинации "Сфера услуг" стала индивидуальный предприниматель Анна Жукова, гендиректор парк-отеля Вознесенская слобода.



Директор парк-отеля "Вознесенская слобода" Анна Жукова проводит ежедневный утренний инструктаж. Она руководит штатом из 50 сотрудников. Гостиничный комплекс состоит из 5 корпусов. Их залы и площадки предназначены для приема и обслуживания от 20 до 100 гостей. В 2020 году "Вознесенская слобода" при содействии Центра поддержки экспорта Владимирской области участвовала в международной туристической выставке "KOTFA 2020" в Корее. В географию экспорта парк-отеля также входят Италия, Германия, Беларусь, Франция и другие страны.



Анна Жукова, генеральный директор парк-отеля "Вознесенская слобода":



- Мы работаем с иностранцами и мы хотим сделать так, чтобы они прочувствовали русский дух, русское гостеприимство!



«Вознесенская Слобода» работает по самым разным направлениям: детские праздники, семейный отдых, корпоративы, деловые мероприятия, банкеты, свадьбы. Компания уже несколько лет сотрудничает с Центром поддержки экспорта. Она участвует в различных международных мероприятиях, предоставляя свои услуги иностранным клиентам, что помогает ей уже не первый раз становиться победителем конкурса «Экспортер года Владимирской области» в номинации «Сфера услуг». По мнению председателя комитета по туризму администрации Владимирской области Сергея Огудина, даже ограничения, связанные с пандемией короновируса не помешали иностранным гостям оценить все гостеприимство и радушие Владимирской земли.



Сергей Огудин, председатель комитета по туризму администрации Владимирской области:



- Комитет по туризму сотрудничает с предприятиями отрасли туризма и очень плотно работает с Центром поддержки экспорта Владимирской области, поскольку работа с туристами из зарубежных стран для нас одно из ключевых направлений. Этому внимание уделяет и Ростуризм, и администрация Владимирской области.



На территории парк-отеля "Вознесенская слобода" расположен гостевой дом, который предназначен для приема важных гостей и проведения "закрытых" мероприятий. К услугам отдыхающих - бассейн, сауна и SPA. Для любителей барбекю предусмотрена мангальная зона, а на открытой террасе гостям предлагается "шведский стол". Номера выдержаны в русском и лаконичном европейском стиле. С балкона открывается красивый вид на исторический центр Владимира. Все это делает "Вознесенскую слободу" излюбленным местом для иностранцев со времени открытия в 2008 году. Организаторы конкурса призывают всех представителей регионального бизнеса, экспортирующих свои услуги и продукцию, активнее выходить за рубеж, увеличивая объемы и качество поставок. Ведь престижное звание "Экспортер года" может получить каждый.



Александр Сыпченко, Александр Голубев "Вести-Владимир".



