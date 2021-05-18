Под заселение передадут около миллиона квадратных метров – в новое жилье из ветхих домов переедут 30 тысяч москвичей.

Под заселение передадут около миллиона квадратных метров – в новое жилье из ветхих домов переедут 30 тысяч москвичей.Для нужд программы реновации подобрано 500 стартовых площадок во всех округах. Их общая площадь – 7,9 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев."В этот список в том числе входят 133 территории мощностью 2,3 миллиона квадратных метров, сформированные на месте расселяемых домов При этом для ускорения реализации программы мы постоянно ведем работу по подбору дополнительных стартовых площадок», — рассказал он.Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года для переселенцев по программе реновации передадут 22 новостройки в восьми округах столицы.Предстоит переселить свыше трех тысяч семей. Первыми квартиры получат жители районов Богородское, Восточное Измайлово, Западное Дегунино и Тимирязевский.По программе реновации построено уже 108 домов общей площадью 1,3 миллиона "квадратов". На стадии проектирования находятся еще 274 новостройки общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров.Власти столицы утвердили программу реновации летом 2017 года. В нее входят 5175 ветхих домов. В них проживают около миллиона москвичей.Переселенцы получают квартиры с отделкой комфорт-класса, им останется только перевезти вещи. Переезд осуществляется в пределах одного района.Программа реновации проходит в три этапа. Первый продлится до 2024 года. Завершающий этап запланирован на 2029-2032 годы.