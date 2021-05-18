Мужчина предоставил необходимый пакет документов и заключил кредитный договор на сумму свыше 700 тысяч рублей. Однако в дальнейшем выплаты не поступали...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Донскому району задержали приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.Предварительно установлено, что в один из банков, расположенных на юге столицы, для получения кредита обратился неизвестный мужчина. Он предоставил необходимый пакет документов и заключил кредитный договор на сумму свыше 700 тысяч рублей. Однако в дальнейшем выплаты не поступали, а при дополнительной проверке установлено, что мужчина предоставил недостоверные сведения относительно места своей регистрации и своего дохода.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний приезжий, находящийся в столице без определенного места жительства. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22