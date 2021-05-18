Педагогам поручено провести классные часы о законопослушном поведении и общешкольные родительские собрания.
После в Казани в учреждениях сферы образования Владимирской области усилят меры безопасности. Такую задачу поставил замгубернатора Григорий Вишневский, который провёл в профильном департаменте совещание по вопросу антитеррористической защищённости объектов.
«Всем руководителям организаций следует незамедлительно проверить пропускной режим в школах, детских садах и колледжах. Провести инструктаж действий при угрозе чрезвычайной ситуации, проверить работоспособность кнопок экстренного вызова и камер видеонаблюдения», - подчеркнул госслужащий.
По итогам совещания решено организовать проверку паспортов безопасности.
«В течение ближайшей недели – провести внеплановые совещания коллективов учреждений по вопросам соблюдения требований внутреннего распорядка, должностной этики, контроля за психологическим состоянием учеников», - добавили в пресс-службе обладминистрации.
Педагогам поручено провести классные часы о законопослушном поведении и общешкольные родительские собрания.