Педагогам поручено провести классные часы о законопослушном поведении и общешкольные родительские собрания.

После в Казани в учреждениях сферы образования Владимирской области усилят меры безопасности. Такую задачу поставил замгубернатора Григорий Вишневский, который провёл в профильном департаменте совещание по вопросу антитеррористической защищённости объектов.«Всем руководителям организаций следует незамедлительно проверить пропускной режим в школах, детских садах и колледжах. Провести инструктаж действий при угрозе чрезвычайной ситуации, проверить работоспособность кнопок экстренного вызова и камер видеонаблюдения», - подчеркнул госслужащий.По итогам совещания решено организовать проверку паспортов безопасности.«В течение ближайшей недели – провести внеплановые совещания коллективов учреждений по вопросам соблюдения требований внутреннего распорядка, должностной этики, контроля за психологическим состоянием учеников», - добавили в пресс-службе обладминистрации.Педагогам поручено провести классные часы о законопослушном поведении и общешкольные родительские собрания.