18.05.2021

2021-05-18 13:20:04

Предприятия Владимирской области примут участие в Петербургском международном экономическом форуме

Скоро в Санкт-Петербурге состоится международный экономический форум. В нем примут участие и предприятия нашего региона. Перед началом форума первый вице-губернатор области Александр Ремига совершил деловую поездку в Александровский и Киржачский районы.



Акция по восстановлению леса на делянке в районе села Андреевское. Сотрудники акционерного общества "Муром" - это известный производитель фанеры и ДСП - высаживают ели. В обязанности предприятия входит не только заготовка леса, но и его восстановление.



Александр Ремига, первый вице-губернатор Владимирской области: «Это 100 процентов профильная история как раз для организации, и ЗАО "Муром" здесь является примером, как это надо делать. Если мне не изменяет память, у вас около 3 млн. саженцев по программе на этот год, и компания ежегодно все требования выполняет. Это крайне важно».



Сейчас вопрос по обеспечению производства сырьем стоит очень остро. Фанерный завод арендует земельные участки в пяти районах: в Киржачском, Кольчугинском, Александровском, Петушинском и Юрьев-Польском. На этот год запланировано лесовосстановление на площади 455 гектаров. Ежедневно для посадки леса предприятие привлекает более 150 человек.



Ольга Тихонова, гендиректор ЗАО "Муром": «Весь ресурс, который находится на территории области, он должен превращаться в добавочную ценность. Это в продукт, который уже не как таковое сырье, а это все-таки продукт глубокой переработки. Поскольку леса нужно так и так заготавливать. Это обязательное необходимое условие также для будущих поколений. Соответственно, мы производим продукт, который поставляется на внешние рынки».



Наша область поставляет продукцию деревообработки в Германию, Польшу, Австрию, Чехию, Бельгию, Нидерланды, Италию и даже в США. Самый крупный импортёр - Египет: на эту страну приходится 17 процентов экспорта. В ближайшее время предприятия деревообработки 33 региона будут представлять область на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.



Александр Ремига, первый вице-губернатор Владимирской области: «Пул в целом уже довольно приличный. У нас те компании, которые на территории Владимирской области уже работают. У них значительная программа инвестиционная запланирована. И они хотят на форуме подтвердить уже в рамках соглашений, плюс это будут внешние инвесторы из других регионов».



В преддверии питерского форума первый вице-губернатор Александр Ремига посетил и технопарк "ИКСЭЛ" в Киржаче. Это крупнейшая в России технологическая площадка производителей климатической техники.



Петр Смирнов, гендиректор промтехнопарка "ИКСЭЛ": «Изначально инициатором проекта была компания "Русклимат" - крупнейший российский оператор в части климатического оборудования. Вопрос со сбытом был решен, но так быстро подготовить и запустить новые заводы - большое влияние оказало наше сотрудничество с администрацией области».



Сейчас здесь вводится в строй еще один корпус. На его строительство было выделено 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Работы ведутся с опережением сроков. Но самое главное, Киржач с появлением технопарка получил уже две тысячи рабочих мест.



Вера Куликова, Александр Чунаев



«Вести-Владимир»