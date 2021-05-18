В Белом доме ликвидировали комитет по туризму. Об увольнении с госслужбы руководителя комитета Сергея Огудина сообщает обладминистрация. Теперь в структуре департамента

В Белом доме ликвидировали комитет по туризму. Об увольнении с госслужбы руководителя комитета Сергея Огудина сообщает обладминистрация. Теперь в структуре департамента предпринимательства создадут управление туризма. Сергей Огудин занимал должность председателя комитета по туризму с октября 2020 года. Напомним, ликвидация его подразделения – мероприятие плановое. В Белом доме проводят административную реформу. Суть ее в том, чтобы