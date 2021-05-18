Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства происшествия.

В 13:40 17 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В посёлке имени Ленина Александровского района горел двухквартирный дом.По прибытии спасателей к месту пожара наблюдалось открытое горение дома. Пожарные потушили пламя на площади 60 квадратных метров.В результате произошедшего пострадала женщина 1954 года рождения. На вызов выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства происшествия.