К дисциплинарной ответственности привлекли одного из сотрудников ресурсоснабжающей организации.

В Судогодском районе Владимирской области прокуратура провела проверку массовых отключений воды.Выяснилось, что ООО «АкваТЭК», которая является поставщиком услуг в Мошокском сельском поселении и Судогде, допустила перерывы в её подаче более, чем на сутки.Перебои с водоснабжением с 23 февраля по 30 марта зафиксированы в трёх домах деревни Гонобилово, где холодная вода отсутствовала более 24 часов.Также в марте 2021 года в прокуратуру района поступали аналогичные обращения жителей улицы Садовая города Судогды, где в четырёх домах воды не было более шести часов.В результате на директора компании «АкваТЭК» надзорное ведомство завело административное дело. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. К дисциплинарной ответственности привлекли одного из сотрудников ресурсоснабжающей организации.