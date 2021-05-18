Стремление разбогатеть без особых усилий часто толкает недобросовестных людей на противоправные деяния. «Играют» по-крупному Одно из них - подделывание денежных купюр. За первые 3 месяца ..

Стремление разбогатеть без особых усилий часто толкает недобросовестных людей на противоправные деяния.«Играют» по-крупномуОдно из них - подделывание денежных купюр. За первые 3 месяца этого года в нашем регионе выявили 95 российских банкнот с очевидными признаками подделки. Среди них более 80% - пятитысячные купюры.Всего на территории области за первый квартал 2021 года зарегистрировали 79 подделок банкнот с самым высоким номиналом, 11 фальшивых тысячных купюр и 5 двухтысячных. Удивительно, но злоумышленники готовы «размениваться», в том числе, и на металлические монеты. За последнее время в нашем регионе из обращения вывели 7 десятирублевых фальшивых монет.Кроме того, наших фальшивомонетчиков можно уличить в неприкрытом «патриотизме» -иностранные купюры у них не в чести. За первые 3 месяца текущего года на территории области из оборота изъяли лишь 1 поддельную банкноту номиналом 100 долларов США.Бдительность - лучшее оружие- Я, хоть и получаю пенсию на банковскую карточку, по старинке предпочитаю пользоваться «наличкой», - пишет наша читательница Надежда Иванова. - На мой взгляд, бумажные купюры намного надёжнее эфемерных цифровых данных. Однако проблему поддельных денег ещё никто не отменял. Как не стать жертвой фальшивомонетчиков?Специалисты Владимирского отделения Главного управления Банка России предупреждают - если вы обнаружите у себя в кошельке подозрительные деньги, ни в коем случае не пытайтесь ими расплатиться. При попытке избавиться от фальшивки самое меньшее, что вас ждёт, - долгие объяснения с сотрудниками правоохранительных органов.Гораздо правильнее будет обратиться в банк. Там специально обученные люди проведут экспертизу, и, возможно, окажется, что ваши деньги подлинные, просто повреждённые -тогда ваш бюджет не пострадает, сумму денег, сданных на экспертизу, вам вернут. Если же деньги фальшивые, увы, их стоимость вам не возместят.Также стоит сказать, что с 2022 по 2025 год в России пройдёт модернизация банкнот - усилят защитный комплекс купюр, увеличится срок их службы. Обновят и дизайн банкнот номиналами 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. При выпуске в обращение модернизированных банкнот современные купюры будут по-прежнему в ходу и останутся обязательными к приёму во все виды платежей. Выводить из оборота их будут постепенно, при поступлении в банк.Кошерная статистикаМежду тем, жители нашей области стали меньше жаловаться на банки. Снижение общего количества жалоб на 10% (до 215 писем) произошло за счёт уменьшения обращений по потребительскому кредитованию (с 103 до 61) и по ипотеке (с 32 до 21).В I квартале этого года не было ни одного заявления, связанного с проблемами погашения кредита (годом раньше таких было 24), а также с невозможностью выполнять обязательства по кредитному договору (ранее 12). Снизилось количество жалоб на контакты с должниками после их отказа от взаимодействия (с 21 до 3).Количество жалоб на страховые услуги сократилось с 55 до 44. Позитивные итоги 2 этапа реформы ОСАГО и введение дифференцированного подхода к автовладельцам при оформлении полиса привели к рекордно низкому количеству претензий - всего 10 обращений за квартал. При этом появились жалобы на страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни - судя по всему, пандемия внесла свою корректировку в сознание людей. На микрофинансовые организации владимирцы пожаловались 41 раз (в аналогичный период прошлого года - 39 раз). 29 жалоб от владимирцев Банк России получил на продажу сложных финансовых продуктов под видом вкладов (так называемый «мисселинг»).Управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова:- Как показал анализ обращений, банки часто предлагают традиционные вклады и комбинированные продукты в одном и том же разделе. Неопытные инвесторы могут воспринимать комбинированные продукты в качестве обычных банковских вкладов «с повышенной ставкой», не осознавая их принципиальных отличий - в частности, что деньги, вложенные в инвестиционную часть сложного продукта, не застрахованы государством, а доходность по ним не гарантирована.