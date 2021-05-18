При задержании мужчина выбросил сверток. Сверток был изъят, внутри него находились расфасованное вещество, приготовленное для дальнейшего сбыта...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт героина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативникам поступила информация о 30-летнем ранее судимом мужчине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы и области.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан на Рязанском проспекте, при задержании мужчина выбросил сверток. При осмотре места происшествия сверток был изъят, внутри него находились расфасованное вещество, приготовленное для дальнейшего сбыта. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой более 120 граммов.Далее оперативники обследовали места тайников в подъезде одного из домов на Рязанском проспекте, которые успел сделать злоумышленник, обнаружили 2 закладки в виде полимерных свертков с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что в свертках находилось наркотическое средство – героин, массой около 4 граммов.Следствием ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве