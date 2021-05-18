18.05.2021

2021-05-18 22:25:04

Спасенный в Коврове енот нашел новый дом

Продолжение истории с енотом, которого спасли в Коврове. Наша съемочная группа отправилась в гости к полосатому хищнику. Юлия Шувалова узнала, можно ли приручить енота и какие условия для проживания ему необходимы.



Окрас морды напоминает бандитскую маску. И это соответствует озорному характеру енота. Зовут его теперь Васька. Так его назвал новый хозяин. Артем Савостин помог спасти хищника. А потом решил оставить у себя. Для полосатого друга Артем оборудовал небольшую клетку и уже приучил его к лотку. Енот игривый и любопытный. С удовольствием "помогает" по дому.



Артём Савостин, хозяин енота:



- Перчатки все перестирал, тряпки, пока моешь... ему отдаешь, тоже все перестирал! В принципе, больше у нас стирать нечего.



Енот-полоскун, как и все хищники, любит сырое мясо. Также в его рационе - геркулесовая каша, бананы, орехи, огурцы. Но если такого изобилия нет, с удовольствием съест и майского жука.



По версии спасателей, от Васьки отказались прежние хозяева из-за плохого поведения. Вынесли клетку с животным в оживленном районе города. От испуга енот залез на березу. Там его начали атаковать вороны. На помощь полосатому верхолазу приехали спасатели.



Михаил Быков, старший спасатель дежурной смены:



- Я хотел его за холку взять. Он начал фыркать. Фыркать так, что было слышно внизу. Ну и все. А потом мы переноску поднесли к нему. Он прям сам туда лапами спустился, укусил пару раз, понюхал.



Чтобы содержать енота, Артему Савостину потребуется железная выдержка. Хищник не знает слово "нельзя". Он делает, что хочет, и всё пробует на "зуб".



Руслан Жуков, биолог, преподаватель ВлГУ:



- Енота можно приручить, но лучше всего, чтобы он с детства рос с человеком и к нему привыкал. Зверек, еще раз повторюсь, очень агрессивный. Нужно с ним очень осторожно обращаться. Он может укусить, поцарапать и так далее.



Скоро Васька переедет в новый просторный вольер на улице. И навсегда забудет прежних хозяев, надеется Артем.



Юлия Шувалова, Семен Карпов



"Вести Владимир".



