2021-05-18 22:25:04
2021-05-18 22:25:04
Главное
/ Тема: Спасенный в Коврове енот нашел новый дом
/
(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Продолжение истории с енотом, которого спасли в Коврове. Наша съемочная группа отправилась в гости к полосатому хищнику. Юлия Шувалова узнала, можно ли приручить енота и какие условия для проживания ему необходимы.
Окрас морды напоминает бандитскую маску. И это соответствует озорному характеру енота. Зовут его теперь Васька. Так его назвал новый хозяин. Артем Савостин помог спасти хищника. А потом решил оставить у себя. Для полосатого друга Артем оборудовал небольшую клетку и уже приучил его к лотку. Енот игривый и любопытный. С удовольствием "помогает" по дому.
Артём Савостин, хозяин енота:
- Перчатки все перестирал, тряпки, пока моешь... ему отдаешь, тоже все перестирал! В принципе, больше у нас стирать нечего.
Енот-полоскун, как и все хищники, любит сырое мясо. Также в его рационе - геркулесовая каша, бананы, орехи, огурцы. Но если такого изобилия нет, с удовольствием съест и майского жука.
По версии спасателей, от Васьки отказались прежние хозяева из-за плохого поведения. Вынесли клетку с животным в оживленном районе города. От испуга енот залез на березу. Там его начали атаковать вороны. На помощь полосатому верхолазу приехали спасатели.
Михаил Быков, старший спасатель дежурной смены:
- Я хотел его за холку взять. Он начал фыркать. Фыркать так, что было слышно внизу. Ну и все. А потом мы переноску поднесли к нему. Он прям сам туда лапами спустился, укусил пару раз, понюхал.
Чтобы содержать енота, Артему Савостину потребуется железная выдержка. Хищник не знает слово "нельзя". Он делает, что хочет, и всё пробует на "зуб".
Руслан Жуков, биолог, преподаватель ВлГУ:
- Енота можно приручить, но лучше всего, чтобы он с детства рос с человеком и к нему привыкал. Зверек, еще раз повторюсь, очень агрессивный. Нужно с ним очень осторожно обращаться. Он может укусить, поцарапать и так далее.
Скоро Васька переедет в новый просторный вольер на улице. И навсегда забудет прежних хозяев, надеется Артем.
Юлия Шувалова, Семен Карпов
"Вести Владимир".