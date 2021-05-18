Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться преимуществами быстрой и бесконтактной оплаты штрафов за нарушение ПДД через портал государственных услуг...

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться преимуществами быстрой и бесконтактной оплаты штрафов за нарушение ПДД через портал государственных услуг.Уважаемые участники дорожного движения! Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.УВД по ЗелАО напоминает, что на Едином портале государственных услуг есть возможность получать уведомление о новых штрафах. Это позволяет узнавать вовремя о вынесенных в отношении участников дорожного движения постановлениях за правонарушения и оплачивать штрафы со скидкой 50% в течение 20 дней.Узнавать о штрафах также можно, проверив их по государственному регистрационному знаку и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства в онлайн-сервисе «Проверка штрафов» официального сайта Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).Также на Портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru) есть возможность получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31