Структура упразднена в рамках административной реформы.

Во Владимирской области прекратил свою деятельность комитет по туризму. Председатель структурного подразделения Сергей Огудин освобождён от занимаемой должности и уволен с госслужбы. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора региона.Замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко проинформировал Владимира Сипягина об упразднении комитета.По плану административной реформы в исполнительной власти не должно находиться отраслевых подразделений, которые следует вывести в отдельные областные министерства. Во Владимирской области насчитывалось несколько таких структур: комитет информатизации, связи и телекоммуникаций, комитет экономического развития, комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению, комитет по туризму, комитет социальной политики, комитет молодежной политики. Теперь почти все выделены в отдельные ведомства, либо присоединены к существующим.«Осталось вывести комитеты по социальной политике и молодёжной политике. Организационные мероприятия завершатся летом 2021 года», - добавил Аркадий Боцан-Харченко.Напомним, что пост директора департамента предпринимательства Владимирской области остаётся вакантным. Его обязанности исполняет первый заместитель руководителя Галина Мардаш.